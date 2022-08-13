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Лидер немецкой оппозиции Мерц выступил против посредничества ФРГ в ситуации на Украине

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Председатель крупнейшей немецкой оппозиционной партии — Христианско-демократического союза (ХДС) — Фридрих Мерц выступил против посредничества Германии в ситуации на Украине.
Лидер немецкой оппозиции Мерц выступил против посредничества ФРГ в ситуации на Украине
  • Gettyimages.ru

В интервью агентству DPA Мерц заявил, что Германия не играет в конфликте на Украине посредническую роль, а выступает на стороне Киева.

«Вместе с Европой мы находимся на стороне Украины и тем самым не являемся нейтральными в этом конфликте», — цитирует его ТАСС.

Мерц также заявил, что правительство Германии затягивает процесс поставок Киеву тяжёлых вооружений.

Ранее депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли заявил, что Парижу следовало бы отменить антироссийские санкции, чтобы снять бремя их последствий с французов и разрешить кризис на Украине.

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