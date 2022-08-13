Kronen Zeitung рассказал о погоне за пьяными украинскими дипломатами после ДТП в Вене

Находившиеся в нетрезвом состоянии украинские дипломаты устроили ДТП в Вене, а после этого попытались скрыться от полиции. Об этом пишет австрийский портал Kronen Zeitung.

По его данным, утром 12 августа в автомобиль туристов из Германии врезалась другая машина.

Прибывшие на место полицейские устроили погоню за виновником аварии. Вскоре они остановили автомобиль и потребовали от водителя и пассажиров выйти из машины.

Отмечается, что те подчинились с большой неохотой.

По информации источников портала, «речь идёт о высокопоставленных сотрудниках посольства Украины».

В сообщении говорится, что если посольство Украины в Вене добровольно не приостановит дипломатический иммунитет подозреваемых, то «бесчинства останутся безнаказанными».

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине.

Во время своей работы Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Также в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру борцом за свободу и Робин Гудом.