Премьер Португалии допустил прокладку газопровода в обход Франции

Португальский премьер-министр Антониу Кошта допустил прокладку газопровода в обход Франции.

Об этом информирует издание Observador.

В сообщении говорится, что 12 августа премьер заявил, что Еврокомиссия сочла возможным альтернативный маршрут для газопровода, который свяжет страны Центральной Европы с Пиренейским полуостровом.

Также Кошта рассказал, что изначальный проект столкнулся с ограничениями в сфере экологии, на которые ссылается французская сторона.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших источников снабжения Европы российским газом.