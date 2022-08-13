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Премьер Португалии допустил прокладку газопровода в обход Франции

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Португальский премьер-министр Антониу Кошта допустил прокладку газопровода в обход Франции.
Премьер Португалии допустил прокладку газопровода в обход Франции
  • РИА Новости

Об этом информирует издание Observador.

В сообщении говорится, что 12 августа премьер заявил, что Еврокомиссия сочла возможным альтернативный маршрут для газопровода, который свяжет страны Центральной Европы с Пиренейским полуостровом.

Также Кошта рассказал, что изначальный проект столкнулся с ограничениями в сфере экологии, на которые ссылается французская сторона. 

Ранее президент России Владимир Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших источников снабжения Европы российским газом.

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