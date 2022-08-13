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РБК: страны ЕС нарастили поставки косметики и лекарств в Россию

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В июне страны Евросоюза нарастили экспорт промышленного оборудования, косметики и лекарств в Россию. Об этом сообщил РБК со ссылкой на внешнеторговые данные Eurostat.
РБК: страны ЕС нарастили поставки косметики и лекарств в Россию
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что в июне общий экспорт товаров из ЕС в Россию вырос на 18% по сравнению с маем — до €4,45 млрд.

В сообщении говорится, что в июне объём поставок промышленного оборудования из ЕС в Россию составил €1,12 млрд, увеличившись на 21% к маю.

При этом экспорт лекарственных средств возрос на 6% к маю, до €791 млн.

Также сообщается, что экспорт парфюмерии и косметики из стран ЕС увеличился на 38%, до €108 млн.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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