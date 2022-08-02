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Специалист по энергетике Фролов высказался о поставках угля в ЕС

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов высказался о поставках угля в ЕС.
Специалист по энергетике Фролов высказался о поставках угля в ЕС
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Новое руководство Германии ещё в самом начале формирования правительства решило ускорить процесс отказа от угля. В любом случае наш экспорт в ЕС к концу 2020-х годов стал бы равен нулю или в значительном смысле сократился бы из-за уменьшения числа потребителей. Мы к этому готовились», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, к концу 2021 года от угольной генерации полностью отказались Австрия, Бельгия, Португалия и Швеция, так что российские компании постепенно перестраивали структуру экспортных потоков.

«Уже к середине десятилетия наши экспортные мощности в восточном направлении должны будут увеличиться как минимум в два раза, до примерно 200 млн т в год. Проект, реализуемый для этих целей, называется «Восточный полигон», — добавил Фролов.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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