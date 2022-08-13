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В МИД предупредили США о последствиях в случае конфискации активов России в пользу Украины

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Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС предупредил США о последствиях в случае конфискации активов России в пользу Украины.
В МИД предупредили США о последствиях в случае конфискации активов России в пользу Украины
  • РИА Новости

По его словам, в текущих реалиях отношений России и США любые активы, так или иначе связанные с российской стороной, в том числе дипломатическая собственность, находятся в зоне повышенного риска.

«Предупреждаем американцев о пагубных последствиях таких действий, которые окончательно добьют двусторонние отношения, что не в их и не в наших интересах», — сказал Дарчиев.

Также Дарчиев заявил, что Вашингтон должен заставить президента Украины Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров во избежание унизительного поражения.

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