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Американский политолог Ульман заявил об «исторической амнезии» США

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Американский политолог Харлан Ульман заявил, что США больны «исторической амнезией». Об этом он написал в статье для The Hill.

«Независимо от того, насколько смертоносны пандемии, случай исторической амнезии в Америке может быть худшим недугом», — пишет он.

Как отмечает политолог, история показывает, что такой недуг США может быть неизлечимым и «очень заразным».

По его словам, «можно было бы подумать, что президент США Джо Байден понимает глупость забвения истории и важность неповторения прошлых ошибок».

«Я писал, что одним из объяснений этого врождённого состояния амнезии является «ген глупости» в стратегической и политической ДНК Америки», — отметил Ульман.

Политолог добавил, что политическое руководство США, независимо от того, республиканцы или демократы находятся у власти, «продолжает совершать похожие ошибки, не вспоминая историю».

Ранее бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн заявил, что Байдену необходимо покинуть президентский пост, поскольку страна под его руководством оказалась в тяжёлой ситуации.

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