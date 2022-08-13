Минобороны Турции: два судна с продовольствием покинули порт Черноморск

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что два судна с украинской сельскохозяйственной продукцией покинули порт Черноморск.

Об этом говорится на странице министерства в Twitter.

«Судно FULMAR S под флагом Барбадоса перевозит 12 тыс. т кукурузы из Черноморска в Искендерун, из Черноморска в Текирдаг вышло также судно Thoe под флагом Маршалловых Островов с 3 тыс. т семян подсолнечника», — сообщило турецкое Минобороны.

Ранее временный представитель ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Фредерик Джей Кенни рассказал о большом интересе владельцев судов к участию в экспорте зерна с Украины.