В МИД России заявили о запуске Вашингтоном маховика «визовой войны» против россиян

Соединённые Штаты запустили маховик «визовой войны» не только против дипломатов из России, но и обычных россиян. Об этом сообщил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.

«По вине Вашингтона запущен маховик «визовой войны», затрагивающей не только дипломатов, но и обычных граждан», — приводит ТАСС его слова.

Дарчиев добавил, что оформление визы США требует неимоверных усилий, в том числе поездки за пределы России.

«Отказ от выдачи виз в Москве под предлогом нехватки кадров — сугубо внутреннее американское решение», — сообщил дипломат.

Ранее зампомощника госсекретаря Соединённых Штатов по консульским делам Джули Стаффт сообщила, что у Вашингтона нет ограничений на выдачу разрешений на въезд в страну для россиян, граждане России могут подать заявление на визу в американских диппредставительствах по всему миру.