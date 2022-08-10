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В Госдепе заявили об отсутствии ограничений на выдачу виз США для россиян

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У США нет ограничений на выдачу разрешений на въезд в страну для россиян, граждане России могут подать заявление на визу в американских диппредставительствах по всему миру, заявила зампомощника госсекретаря Соединённых Штатов по консульским делам Джули Стаффт.
В Госдепе заявили об отсутствии ограничений на выдачу виз США для россиян
  • Gettyimages.ru
  • © belterz

«Ограничений для россиян... нет. Россияне... на самом деле могут отправиться в любое посольство в мире, чтобы подать заявление (на получение визы. — RT)... Это происходит каждый день», — цитирует её ТАСС.

При этом Стаффт напомнила, что в посольстве США в Москве в настоящее время визы не выдают.

Ранее в Госдепе заявили, что Соединённые Штаты ввели визовые санкции против 893 официальных лиц России, включая членов Совета Федерации и военных.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить выдачу туристических виз в Европу гражданам России.

По её словам, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «нацистской хренью» её позицию.

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