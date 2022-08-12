Вучич: Сербии не нужны ничьи военные базы на своей территории

Сербский лидер Александр Вучич в эфире TV Prva заявил, что Сербии не нужны военные базы на её территории.

«Сербии не нужны чьи бы то ни было военные базы, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет, сама будет укреплять свою армию, Сербия будет заботиться о своём народе и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной, строить политические союзничества, не стыдиться своих хороших отношений с Россией, США, КНР, будет на европейском пути и сама будет заботиться о себе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что только модернизированная сербская армия сдерживает представителей непризнанного Косова от силовых действий.