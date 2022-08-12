Актриса Энн Хеч скончалась после ДТП

Американская актриса Энн Хеч, экс-возлюбленная телеведущей Эллен Дедженерес, скончалась.

«Сегодня мы потеряли яркий свет, добрую и самую жизнерадостную душу, любящую мать и преданного друга... Нам будет очень не хватать Энн», — сообщает издание People со ссылкой на представителя артистки.

Отмечается, что, несмотря на подтверждение семьи Хеч смерти актрисы по законам штата Калифорния, её сердце продолжает биться и её не отключили от системы жизнеобеспечения.

Это необходимо для того, чтобы предоставить фонду OneLegacy достаточно времени для поиска подходящих реципиентов. Актриса ранее изъявляла желание стать донором после смерти.

До этого портал TMZ проинформировал, что Энн Хеч получила в результате ДТП представляющие угрозу жизни травмы, шансов выжить у неё нет.