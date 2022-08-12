TMZ: актриса Энн Хеч получила угрожающие жизни травмы в ДТП
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«Энн Хеч перенесла катастрофическую черепно-мозговую травму, у неё нет шансов выжить», — сказал представитель актрисы.
Отмечается, что рассматривается возможность передачи органов Хеч на донорство.
Актриса на прошлой неделе попала сразу в две автомобильные аварии в Лос-Анджелесе. Сначала автомобиль, в котором она ехала, врезался в гараж жилого комплекса, а после этого машина врезалась в дом. В результате произошёл пожар. Энн Хеч была госпитализирована.
По данным источников в полиции, актриса могла находиться под воздействием наркотических веществ.
В январе сообщалось, что американский актёр и политик Арнольд Шварценеггер попал в ДТП, в результате которого была госпитализирована женщина — водитель второй машины.