военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

TMZ: актриса Энн Хеч получила угрожающие жизни травмы в ДТП

Короткая ссылка
Представитель американской актрисы Энн Хеч рассказал, что она получила в результате ДТП представляющие угрозу жизни травмы, шансов выжить у неё нет. Об этом сообщил портал TMZ.
TMZ: актриса Энн Хеч получила угрожающие жизни травмы в ДТП
  • Gettyimages.ru
  • © Axelle/Bauer-Griffin

«Энн Хеч перенесла катастрофическую черепно-мозговую травму, у неё нет шансов выжить», — сказал представитель актрисы.

Отмечается, что рассматривается возможность передачи органов Хеч на донорство.

Актриса на прошлой неделе попала сразу в две автомобильные аварии в Лос-Анджелесе. Сначала автомобиль, в котором она ехала, врезался в гараж жилого комплекса, а после этого машина врезалась в дом. В результате произошёл пожар. Энн Хеч была госпитализирована.

По данным источников в полиции, актриса могла находиться под воздействием наркотических веществ. 

В январе сообщалось, что американский актёр и политик Арнольд Шварценеггер попал в ДТП, в результате которого была госпитализирована женщина — водитель второй машины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить