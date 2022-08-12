TMZ: актриса Энн Хеч получила угрожающие жизни травмы в ДТП

Представитель американской актрисы Энн Хеч рассказал, что она получила в результате ДТП представляющие угрозу жизни травмы, шансов выжить у неё нет. Об этом сообщил портал TMZ.

«Энн Хеч перенесла катастрофическую черепно-мозговую травму, у неё нет шансов выжить», — сказал представитель актрисы.

Отмечается, что рассматривается возможность передачи органов Хеч на донорство.

Актриса на прошлой неделе попала сразу в две автомобильные аварии в Лос-Анджелесе. Сначала автомобиль, в котором она ехала, врезался в гараж жилого комплекса, а после этого машина врезалась в дом. В результате произошёл пожар. Энн Хеч была госпитализирована.

По данным источников в полиции, актриса могла находиться под воздействием наркотических веществ.

В январе сообщалось, что американский актёр и политик Арнольд Шварценеггер попал в ДТП, в результате которого была госпитализирована женщина — водитель второй машины.