Посол России высказался об объявлении Черногорией российского дипломата персоной нон грата

Посольство России считает объявление Черногорией российского дипломата персоной нон грата необоснованным, заявил посол Владислав Масленников в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы считаем, что это необоснованный шаг черногорских властей. Это, несомненно, скажется негативно на развитии двусторонних отношений», — цитирует его РИА Новости.

12 августа в МИД Черногории заявили об объявлении российского дипломата персоной нон грата.

В МИД России пообещали дать соответствующий ответ стране.

Также стало известно, что Черногория начала замораживать недвижимость, принадлежащую гражданам России.