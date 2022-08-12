Посол России высказался об объявлении Черногорией российского дипломата персоной нон грата
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«Мы считаем, что это необоснованный шаг черногорских властей. Это, несомненно, скажется негативно на развитии двусторонних отношений», — цитирует его РИА Новости.
12 августа в МИД Черногории заявили об объявлении российского дипломата персоной нон грата.
В МИД России пообещали дать соответствующий ответ стране.
Также стало известно, что Черногория начала замораживать недвижимость, принадлежащую гражданам России.