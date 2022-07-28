Черногория начала замораживать принадлежащую российским гражданам недвижимость

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Черногория начала замораживать недвижимость, принадлежащую гражданам России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный на сайте кабмина республики документ.

10 июня министр внутренних дел Черногории Филип Аджич информировал о намерениях страны заморозить в рамках введённых санкций 44 объекта недвижимости, принадлежащих российским гражданам.

По оценке аналитиков, граждане России, а также российские компании за 2021 год инвестировали в экономику Черногории свыше €129 млн, в том числе €49,46 млн было вложено в приобретённую россиянами на территории республики недвижимость.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается сделать из Черногории и Северной Македонии инструменты в антироссийской игре.

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