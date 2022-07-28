Черногория начала замораживать принадлежащую российским гражданам недвижимость

Черногория начала замораживать недвижимость, принадлежащую гражданам России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный на сайте кабмина республики документ.

10 июня министр внутренних дел Черногории Филип Аджич информировал о намерениях страны заморозить в рамках введённых санкций 44 объекта недвижимости, принадлежащих российским гражданам.

По оценке аналитиков, граждане России, а также российские компании за 2021 год инвестировали в экономику Черногории свыше €129 млн, в том числе €49,46 млн было вложено в приобретённую россиянами на территории республики недвижимость.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается сделать из Черногории и Северной Македонии инструменты в антироссийской игре.