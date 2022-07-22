Лавров: из Черногории и Северной Македонии пытаются сделать инструменты против России

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Запад пытается сделать из Черногории и Северной Македонии инструменты в антироссийской игре, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сейчас поразительная перемена между тем, что чувствуют черногорцы и македонцы в отношении России, и то, что заставляют их политиков делать из Брюсселя, ЕС, НАТО», — сказал министр в интервью ассоциации «Наше кино».

По его словам, это попытка сделать их «инструментом» против России.

«Это то же самое, что пытались сделать из Украины и из ряда других восточноевропейских стран», — сказал Лавров.

Ранее член палаты представителей США Ричи Торрес вместе с коллегой Лизой Макклейн представили на рассмотрение конгресса законопроект, который направлен на получение большей информации о сотрудничестве России с западнобалканскими государствами, в том числе Хорватией, Черногорией и Сербией, в сфере безопасности.

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