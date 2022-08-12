военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Белом доме заявили о подготовке переговоров Байдена и Си Цзиньпина

Короткая ссылка
Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил ведение переговоров об организации встречи президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.
В Белом доме заявили о подготовке переговоров Байдена и Си Цзиньпина
  • AP
  • © Susan Walsh

По его словам, во время последней беседы Байден обсудил с лидером Китая возможность очной встречи.

«Они договорились, что команды обсудят подробности. Мы пока не можем сообщить о времени и месте», — цитирует чиновника РИА Новости.

Американский президент Джо Байден 28 июля провёл телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединённые Штаты сохраняют каналы коммуникации с Китаем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить