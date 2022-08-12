В Белом доме заявили о подготовке переговоров Байдена и Си Цзиньпина

Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил ведение переговоров об организации встречи президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.

По его словам, во время последней беседы Байден обсудил с лидером Китая возможность очной встречи.

«Они договорились, что команды обсудят подробности. Мы пока не можем сообщить о времени и месте», — цитирует чиновника РИА Новости.

Американский президент Джо Байден 28 июля провёл телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединённые Штаты сохраняют каналы коммуникации с Китаем.