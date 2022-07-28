Байден провёл телефонный разговор с Си Цзиньпином

Американский президент Джо Байден провёл телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Байден завершил телефонный разговор с Си Цзиньпином, они общались 2 часа 17 минут», — говорится в сообщении.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что Байден намерен в разговоре с Си Цзиньпином обсудить темы Украины и Тайваня.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединённые Штаты сохраняют каналы коммуникации с Китаем.

Посол КНР в Соединённых Штатах Цинь Ган отметил, что отношения Китая и США на данный момент не преодолели трудности, которые появились во время президентства Дональда Трампа, но Пекин надеется, что позитивные сигналы от действующей американской администрации перейдут в конкретные дела.