Посол Китая выразил надежду на выстраивание позитивных отношений с США
«Китайско-американские отношения ещё не вышли из трудностей, созданных предыдущей администрацией, и сталкиваются с растущими вызовами сегодня», — приводит РИА Новости его слова во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности.
Ган добавил, что Пекин видит «серьёзную приверженность» нынешнего лидера США Джо Байдена выстраиванию отношений с Китаем.
«Слова позитивны, и мы надеемся, что эти слова могут быть преобразованы в дела», — сообщил дипломат.
Также Цинь Ган заявил, что КНР не хочет войны с США из-за Тайваня и призывает Вашингтон придерживаться политики «одного Китая».