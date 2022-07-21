Посол Китая выразил надежду на выстраивание позитивных отношений с США

Короткая ссылка
Отношения Китая и США на данный момент не преодолели трудностей, которые появились во время президентства Дональда Трампа, но Пекин надеется, что позитивные сигналы от действующей американской администрации перейдут в конкретные дела. Об этом заявил посол КНР в Соединённых Штатах Цинь Ган.

«Китайско-американские отношения ещё не вышли из трудностей, созданных предыдущей администрацией, и сталкиваются с растущими вызовами сегодня», — приводит РИА Новости его слова во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

Ган добавил, что Пекин видит «серьёзную приверженность» нынешнего лидера США Джо Байдена выстраиванию отношений с Китаем.

«Слова позитивны, и мы надеемся, что эти слова могут быть преобразованы в дела», — сообщил дипломат.

Также Цинь Ган заявил, что КНР не хочет войны с США из-за Тайваня и призывает Вашингтон придерживаться политики «одного Китая».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить