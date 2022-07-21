Посол Китая выразил надежду на выстраивание позитивных отношений с США

Отношения Китая и США на данный момент не преодолели трудностей, которые появились во время президентства Дональда Трампа, но Пекин надеется, что позитивные сигналы от действующей американской администрации перейдут в конкретные дела. Об этом заявил посол КНР в Соединённых Штатах Цинь Ган.

«Китайско-американские отношения ещё не вышли из трудностей, созданных предыдущей администрацией, и сталкиваются с растущими вызовами сегодня», — приводит РИА Новости его слова во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

Ган добавил, что Пекин видит «серьёзную приверженность» нынешнего лидера США Джо Байдена выстраиванию отношений с Китаем.



«Слова позитивны, и мы надеемся, что эти слова могут быть преобразованы в дела», — сообщил дипломат.

Также Цинь Ган заявил, что КНР не хочет войны с США из-за Тайваня и призывает Вашингтон придерживаться политики «одного Китая».