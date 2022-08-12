ООН арендовала судно для доставки продовольствия с Украины в Эфиопию

ООН арендовала судно Brave Commander для доставки с Украины продовольствия в Эфиопию, заявил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«ООН зафрахтовала судно Brave Commander. Судно, как ожидается, скоро прибудет в украинский порт «Южный», где заберёт оплаченную Всемирной продовольственной программой ООН пшеницу», — цитирует его ТАСС.

По словам Дюжаррика, это станет первой отправкой корабля ООН в рамках черноморской инициативы.

Судно вышло из порта Стамбула 10 августа после инспекции и разгрузится в Джибути, после чего пшеница отправится в Эфиопию.

Отмечается, что ООН планирует в ближайшее время зафрахтовать ещё несколько кораблей для отправки продовольствия нуждающимся странам.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ранее прокомментировал маршруты движения судов с украинским зерном.

По словам замдиректора департамента информации и печати МИД России Ивана Нечаева, корабли с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а в западные государства.