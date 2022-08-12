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Роджер Уотерс заявил о желании послать мощный сигнал о равных правах через интервью RT

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Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью RT рассказал, что хочет послать мощный сигнал о равных правах через беседу с телеканалом.
Роджер Уотерс заявил о желании послать мощный сигнал о равных правах через интервью RT
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Мы хотим дать очень мощный сигнал. Он идёт от убеждения, что все наши братья и сёстры по всему миру заслуживают равных прав вне зависимости от национальности, религии или гражданства. То есть посыл очень, очень прост, но в целом люди в той сфере, где я работаю, его не распространяют или не говорят о нём достаточно громко. Вот поэтому сейчас я беседую с вами на RT», — отметил он.

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