Роджер Уотерс заявил о желании послать мощный сигнал о равных правах через интервью RT

Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью RT рассказал, что хочет послать мощный сигнал о равных правах через беседу с телеканалом.

«Мы хотим дать очень мощный сигнал. Он идёт от убеждения, что все наши братья и сёстры по всему миру заслуживают равных прав вне зависимости от национальности, религии или гражданства. То есть посыл очень, очень прост, но в целом люди в той сфере, где я работаю, его не распространяют или не говорят о нём достаточно громко. Вот поэтому сейчас я беседую с вами на RT», — отметил он.

Ранее в европейских странах заблокировали доступ к Twitter-аккаунту RT на русском.