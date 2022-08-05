В Европе заблокировали доступ к Twitter-аккаунту RT на русском

В европейских странах заблокировали доступ к Twitter-аккаунту RT на русском.

Аккаунт заблокирован в Португалии, Финляндии, Швеции, Ирландии, Словении, Чехии, Польше, Словакии, Венгрии, Италии, на Мальте, в Германии.

Также доступ к аккаунту закрыт в Греции, Румынии, Нидерландах, Болгарии, Австрии, Люксембурге, Латвии, Великобритании, Дании, Литве, Хорватии, Эстонии, на Кипре, во Франции, в Испании и Бельгии.

В июне руководитель RT France Ксения Фёдорова сообщила, что соцсеть Twitter заблокировала аккаунт пресс-службы телеканала во Франции.