Чижов заявил, что европейцы скоро столкнутся с последствиями ошибочных решений властей ЕС
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«Я думаю, что сейчас им ждать последствий тех ошибочных решений, которые Евросоюз и его страны-члены принимали на протяжении последних месяцев и лет. Ждать недолго. Как говорится, осень и зима не за горами», — сказал он.
Чижов заявил, что речь идёт о ситуации с энергобалансом стран ЕС, о проблемах продовольственной безопасности и «о других сюжетах, ответственность за которые уже практически инстинктивно пытаются возложить на Россию, хотя виноваты в этом они сами».
«И соответствующие предупреждения российской стороной делались задолго до нынешней специальной военной операции на Украине. И в прошлом, и в позапрошлом году. И даже до пандемии, достаточно регулярно и неоднократно. Но тем не менее», — сказал он.
Ранее Чижов в беседе с RT назвал неадекватной реакцию ЕС на обстрелы Киевом Запорожской атомной электростанции.