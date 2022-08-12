Чижов назвал призывы закрыть Европу для граждан России противоречащими обязательствам ЕС

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в беседе с RT прокомментировал заявления представителей некоторых стран ЕС, призывающих закрыть Европу для российских граждан.

Он отметил, что слышал такие заявления не от дипломатов стран ЕС, а от политиков и представителей правительств. По его мнению, «дипломаты профессиональные до таких заявлений не опускаются».

«А что касается тех заявлений, которые звучат из уст политиков, то я считаю, что они не просто лишены здравого смысла и противоречат тем многочисленным политическим и правовым обязательствам, которые Евросоюз и его страны-члены в разные годы брали на себя, но и, по сути дела, чем дальше, тем больше смахивают на откровенный расизм и дискриминацию», — сказал Чижов.

Дипломат отметил, что борьба с дискриминацией является одним из столпов того, что сам ЕС и в целом западный мир позиционируют как «основу или одну из основ той либеральной демократии, носителями которой они стремятся выглядеть».

Ранее в Еврокомиссии заявили, что дискуссии по вопросу туристических виз для россиян идут на уровне ЕС.