Telegraph: украинский кризис и рост цен на топливо разрушают экономику Британии

Обозреватель The Telegraph Бен Райт заявил, что экономика Великобритании разрушается на фоне украинского кризиса, роста цен на топливо и товары и стареющего населения.

В своей статье он заявил, что в современной Британии «ничего не работает», «всё стоит дорого» и «все слишком заняты спорами о причинах бед», а не поиском выхода из сложившейся ситуации.

Также обозреватель заявил, что британцы с тревогой наблюдают за тем, как постоянно растёт прогнозируемая предельная цена на электричество для среднего домохозяйства.

В числе причин, из-за которых в Британии возникла сложная экономическая ситуация, автор назвал конфликт на Украине, высокую инфляцию, нарушение цепочек поставок, отступление глобализации и проблему старения населения.

Ранее агентство Bloomberg писало, что власти Великобритании готовят план аварийного энергоснабжения на территории королевства на случай «худшего сценария» предстоящей зимой, в том числе речь идёт о возможности нормирования подачи электроэнергии потребителям.