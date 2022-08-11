Шольц высказался о возможности визита Путина в ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался об условиях для визита президента России Владимира Путина в ФРГ.

Об этом Шольц сказал в ходе пресс-конференции, передаёт РИА Новости.

По его словам, он пока не размышлял насчёт вопроса о том, когда Путин снова сможет посетить Германию.

Отвечая на уточняющий вопрос, при каких условиях он считает визит российского лидера в ФРГ возможным, Шольц заявил, что прежде всего нужно завершить боевые действия на Украине и заключить мирный договор.

«Я думаю, что одно абсолютно ясно, что [спецоперация] должна быть закончена», — заявил канцлер Германии.

Ранее обозреватель портала Strategic Culture Мартин Джей написал в своей статье, что Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время могут вступить в конфликт с властями ЕС в Брюсселе в поисках нового диалога с Владимиром Путиным.