Депутат Туров назвал страны Прибалтики рупором русофобии

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал решение латвийского парламента объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

«Страны Прибалтики после выхода из состава Советского Союза стали основным рупором русофобии. Кроме слов, они ничего решить не могут», — заявил парламентарий.

Он добавил, что именно «фактические руководители этих стран, которые находятся в Вашингтоне, как раз и являются основными операторами по поддержке террористической деятельности».

«То, что делают сейчас прибалтийские страны, — это попытка информационного давления на Россию», — заключил депутат.

Ранее латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

В том же заявлении призвали страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.