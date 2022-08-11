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Депутат Туров назвал страны Прибалтики рупором русофобии

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Анастасия Белоусова
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал решение латвийского парламента объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».
Депутат Туров назвал страны Прибалтики рупором русофобии
  • РИА Новости

«Страны Прибалтики после выхода из состава Советского Союза стали основным рупором русофобии. Кроме слов, они ничего решить не могут», — заявил парламентарий.

Он добавил, что именно «фактические руководители этих стран, которые находятся в Вашингтоне, как раз и являются основными операторами по поддержке террористической деятельности».

«То, что делают сейчас прибалтийские страны, — это попытка информационного давления на Россию», — заключил депутат.

Ранее латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

В том же заявлении призвали страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

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