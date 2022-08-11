Депутат Туров назвал страны Прибалтики рупором русофобии
- РИА Новости
«Страны Прибалтики после выхода из состава Советского Союза стали основным рупором русофобии. Кроме слов, они ничего решить не могут», — заявил парламентарий.
Он добавил, что именно «фактические руководители этих стран, которые находятся в Вашингтоне, как раз и являются основными операторами по поддержке террористической деятельности».
«То, что делают сейчас прибалтийские страны, — это попытка информационного давления на Россию», — заключил депутат.
Ранее латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».
В том же заявлении призвали страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.