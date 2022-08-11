Лукашенко призвал ответить на лишение Белоруссии доли в порту Клайпеды
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Мало того что эти санкции незаконно ввели, так ещё и фактически забрали вашу собственность... Это не должно безнаказанно пройти», — сказал он
Лукашенко призвал правительство страны продумать меры, которые можно принять в ближайшее время и в среднесрочной перспективе.
«Отбирать, отжимать собственность никому не позволено», — подчеркнул он.
Ранее директор санатория «Беларусь» в литовском городе Друскининкай Илья Епифанов заявил, что власти Литвы не выдают визы для детей из Белоруссии.