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Аналитик прокомментировал планы ЕС собирать статистические данные по Грузии, Молдавии и Украине

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Анастасия Белоусова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT планы ЕС собирать статистические данные по Грузии, Молдавии и Украине.
Аналитик прокомментировал планы ЕС собирать статистические данные по Грузии, Молдавии и Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Аналитик усомнился в юридических основаниях проекта.

«Украина и Молдова получили статус кандидата, а Грузии отказали», — отметил Оленченко.

Он также объяснил, что Евростат запрашивает данные национальных статистических служб разных стран и «эти службы предоставляют информацию».

«Там часто бывают пробелы. Вот, например, Украина грешит искажением фактов. Те данные, которые они будут предоставлять ЕС, они будут требовать глубокой проверки теми людьми, которые хотят на них полагаться», — уточнил Оленченко.

По мнению аналитика, средства, выделенные на программу, не будут оправданы.

«Статистика не будет ни верной, ни точной и ни объективной», — сказал собеседник RT. 

Ранее статистическая служба Евросоюза (Евростат) открыла конкурс заявок на сбор данных в странах — кандидатах на вступление в ЕС, в том числе на Украине и в Молдавии, а также в государствах, входящих в так называемую Европейскую политику соседства.

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