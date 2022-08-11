Болтон: стремление США вернуться к ядерной сделке с Ираном является «большой ошибкой»

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что стремление США вернуться к ядерной сделке с Ираном является «большой ошибкой».

«Я думаю, что это большая ошибка администрации продолжать показывать слабость Ирану, умоляя вернуться к ядерной сделке 2015 года... Администрация стояла на коленях в Вене, умоляя вернуться к сделке, что посылает сигналы о слабости не только Ирану, но и всему миру», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала CNN.

Нельзя быть уверенным в том, что Иран откажется от ядерной программы, отметил Болтон.

8 августа координатор от Евросоюза на переговорах распространил окончательный текст проекта соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.