Daily Mail: пересыхание Рейна угрожает ФРГ перебоями поставок и снижением темпов экономики

Снижение уровня воды в Рейне угрожает Германии перебоями с поставками и снижением темпов экономического роста. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Отмечается, что расходы на перевозку грузов по реке в 2022 году выросли в пять раз, а экономический рост по итогам года может снизиться на 0,5%.

Согласно прогнозам властей ФРГ, уровень воды в Рейне в районе города Кауба уже опустится ниже отметки в 40 см и продолжит уменьшаться, в связи с чем крупные суда могут столкнуться с трудностями при пересечении реки.

Как сообщил представитель немецкой логистической компании HGK Кристиан Лоренц, из-за низкого уровня воды суда, перевозящие соль по реке из Хайльбронна в Кёльн, в настоящее время способны перевозить лишь около 600 т груза вместо обычных 2200 т.

Ранее сопредседатель германской Левой партии Мартин Ширдеван заявил, что опасается сложной ситуации в обществе ФРГ в результате неблагоприятных факторов, вызванных пандемией COVID-19, энергокризисом и инфляцией.