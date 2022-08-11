военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Daily Mail: пересыхание Рейна угрожает ФРГ перебоями поставок и снижением темпов экономики

Короткая ссылка
Снижение уровня воды в Рейне угрожает Германии перебоями с поставками и снижением темпов экономического роста. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Отмечается, что расходы на перевозку грузов по реке в 2022 году выросли в пять раз, а экономический рост по итогам года может снизиться на 0,5%.

Согласно прогнозам властей ФРГ, уровень воды в Рейне в районе города Кауба уже опустится ниже отметки в 40 см и продолжит уменьшаться, в связи с чем крупные суда могут столкнуться с трудностями при пересечении реки.

Как сообщил представитель немецкой логистической компании HGK Кристиан Лоренц, из-за низкого уровня воды суда, перевозящие соль по реке из Хайльбронна в Кёльн, в настоящее время способны перевозить лишь около 600 т груза вместо обычных 2200 т.

Ранее сопредседатель германской Левой партии Мартин Ширдеван заявил, что опасается сложной ситуации в обществе ФРГ в результате неблагоприятных факторов, вызванных пандемией COVID-19, энергокризисом и инфляцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить