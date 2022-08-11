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Кубинский посол в России заявил, что карты МИР могут заработать на Кубе к концу 2022 года

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Российские карты МИР могут заработать на территории Кубы к концу года. Об этом сообщил кубинский посол в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

«Ожидается, что к концу этого года МИР можно будет использовать на территории Кубы», — заявил он в интервью газете «Известия».

Он отметил, что для Кубы это станет очередным способом расширения банковской и финансовой системы на другие рынки и облегчения финансовых операций с Россией.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в вопросе использования российских карт МИР в Турции есть серьёзные подвижки.

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