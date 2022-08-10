FT: проблемы Норвегии с электричеством могут серьёзно повлиять на энергокризис в ЕС

Проблемы Норвегии с электричеством могут усугубить энергетический кризис в Европе. С таким заявлением выступил обозреватель Financial Times Ричард Милн.

По его словам, зима и весна 2022 года стали в Норвегии чрезвычайно сухими, в результате чего запасы воды в стране оказались на рекордно низком уровне.

Норвежское правительство планирует ограничить экспорт электроэнергии.

«Это может стать проблемой для таких стран, как Германия, Нидерланды и Великобритания, которые на протяжении многих лет импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям», — заявил Милн.

В июле издание Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight сообщало, что в январе 2023 года рост цен на электроэнергию для британских домохозяйств может «ввергнуть в нищету миллионы людей».