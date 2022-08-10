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Песков заявил, что многие страны «переходят грани разумного» в отношении России

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Многие страны переходят грани разумного, но Россию отрицать невозможно, заявил в эфире «России 1» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение Литвы лишить фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариту Дробязко госнаград за участие в российском шоу.
Песков заявил, что многие страны «переходят грани разумного» в отношении России
  • РИА Новости

«Очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного. Ну, можно ли отрицать Чайковского, нельзя. Можно ли отрицать Россию — нельзя. Хотите, не хотите — это просто невозможно», — цитирует его РИА Новости

9 августа в МИД Литвы заявили о поддержке идеи лишения Дробязко и Ванагаса литовских государственных наград из-за их намерения выступить в Сочи в ледовом шоу Татьяны Навки.

10 августа президент Литвы лишил госнаград фигуристов Дробязко и Ванагаса из-за их выступления в Сочи.

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