Песков заявил, что многие страны «переходят грани разумного» в отношении России
- РИА Новости
«Очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного. Ну, можно ли отрицать Чайковского, нельзя. Можно ли отрицать Россию — нельзя. Хотите, не хотите — это просто невозможно», — цитирует его РИА Новости.
9 августа в МИД Литвы заявили о поддержке идеи лишения Дробязко и Ванагаса литовских государственных наград из-за их намерения выступить в Сочи в ледовом шоу Татьяны Навки.
10 августа президент Литвы лишил госнаград фигуристов Дробязко и Ванагаса из-за их выступления в Сочи.