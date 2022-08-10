В Белом доме пригрозили Ирану последствиями за посягательство на жизни американцев

Иран ждут «тяжёлые последствия» в случае, если страна попытается посягнуть на жизни американцев, в частности отставных должностных лиц, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Администрация Джо Байдена не откажется защищать всех американских граждан от угроз насилия и терроризма. Если Иран посягнёт на кого-либо из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить США или служил ранее, то страна столкнётся с тяжёлыми последствиями», — приводит заявление Салливана Белый дом.

Он добавил, что в Вашингтоне готовы задействовать все имеющиеся ресурсы для защиты граждан Соединённых Штатов.

Глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харрази ранее сообщил, что иранская сторона обладает техническими возможностями производства атомной бомбы, однако решения властей по данному вопросу нет. Его слова приводит Al Jazeera.