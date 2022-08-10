В МИД Швейцарии заявили о готовности представлять интересы Киева в Москве

В МИД Швейцарии договорились с Украиной, что Берн будет представлять интересы Киева в Москве.

«Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла её интересы в России... Для вступления в силу данной договорённости Россия должна выразить своё согласие», — заявили в ведомстве РИА Новости.

Также в швейцарском МИД отметили, что страна с самого начала конфликта на Украине готова была предоставить сторонам свои «добрые услуги», в числе которых переговорная площадка и экспертная поддержка в рамках переговоров.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис ранее в интервью изданию NZZ am Sonntag констатировал охлаждение дипломатических отношений с Россией на фоне санкций.