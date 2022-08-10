военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Samsung представил новые модели смартфонов Galaxy Z с улучшенной батареей

Короткая ссылка
Компания Samsung представила две новые модели смартфонов — Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, «умные» часы Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Pro 2.
Samsung представил новые модели смартфонов Galaxy Z с улучшенной батареей
  • AP
  • © Ahn Young-joon

Как пишет РБК, Galaxy Z Fold 4 имеет диагональ основного экрана 7,6 дюйма, заднего экрана — 6,2 дюйма. Устройство оснащено тремя камерами.

Ёмкость аккумулятора Galaxy Z Fold 4 составляет 4,4 мАч. Рекомендуемая цена — от $1,79 тыс. (110 тыс. рублей по текущему курсу).

Беспроводные наушники Galaxy Buds 2 Pro получили поддержку 24-битного аудио, а также новую систему активного шумоподавления. Рекомендуемая цена — от $229 (13,97 тыс. рублей).

«Умные» часы Galaxy Watch 5 имеют два размера — 40 и 44 мм и более быструю зарядку. Стоимость составит от $279,99 (17 тыс. рублей).

В начале июля компания Xiaomi показала два своих новых смартфона — 12S и 12S Pro, оснащённых камерами от фирмы Leica.

Отмечается, что устройства получили усовершенствованный процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1.

На базовой версии 12S будет установлен AMOLED-экран с диагональю 6,28 дюйма, кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400x1080 пикселей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить