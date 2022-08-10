Samsung представил новые модели смартфонов Galaxy Z с улучшенной батареей

Компания Samsung представила две новые модели смартфонов — Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, «умные» часы Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Pro 2.

Как пишет РБК, Galaxy Z Fold 4 имеет диагональ основного экрана 7,6 дюйма, заднего экрана — 6,2 дюйма. Устройство оснащено тремя камерами.

Ёмкость аккумулятора Galaxy Z Fold 4 составляет 4,4 мАч. Рекомендуемая цена — от $1,79 тыс. (110 тыс. рублей по текущему курсу).

Беспроводные наушники Galaxy Buds 2 Pro получили поддержку 24-битного аудио, а также новую систему активного шумоподавления. Рекомендуемая цена — от $229 (13,97 тыс. рублей).

«Умные» часы Galaxy Watch 5 имеют два размера — 40 и 44 мм и более быструю зарядку. Стоимость составит от $279,99 (17 тыс. рублей).

В начале июля компания Xiaomi показала два своих новых смартфона — 12S и 12S Pro, оснащённых камерами от фирмы Leica.

Отмечается, что устройства получили усовершенствованный процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1.

На базовой версии 12S будет установлен AMOLED-экран с диагональю 6,28 дюйма, кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400x1080 пикселей.