Xiaomi показала новые смартфоны с камерой Leica
- Legion-Media
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что устройства получили усовершенствованный процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1.
На базовой версии 12S будет установлен AMOLED-экран с диагональю 6,28 дюйма, кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400 x 1080 пикселей.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одному из ретейлеров, сообщала, что часть смартфонов Samsung, которые поставляются в рамках параллельного импорта, невозможно активировать в России без обращения в сервисный центр.