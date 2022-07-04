Xiaomi показала новые смартфоны с камерой Leica

Короткая ссылка
Компания Xiaomi показала два своих новых смартфона — 12S и 12S Pro, оснащённые камерами от фирмы Leica.
Xiaomi показала новые смартфоны с камерой Leica
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что устройства получили усовершенствованный процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1.

На базовой версии 12S будет установлен AMOLED-экран с диагональю 6,28 дюйма, кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400 x 1080 пикселей.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одному из ретейлеров, сообщала, что часть смартфонов Samsung, которые поставляются в рамках параллельного импорта, невозможно активировать в России без обращения в сервисный центр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить