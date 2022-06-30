«Ведомости»: Honor прекратила поставки смартфонов в Россию

Компания Honor прекратила поставлять в Россию смартфоны. Официального сообщения об отказе от российского рынка от производителя не поступало.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании.

По информации агентства, телефоны не доставляются в российские магазины электроники уже с марта 2022 года. Сейчас, предположительно, компания ищет пути параллельного импорта через страны СНГ.

«Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — заявил изданию собеседник.

Уточняется, что Honor уже договорилась о поставках с Узбекистаном.

Ранее сообщалось, что часть смартфонов Samsung, которые поставляются в рамках параллельного импорта, оказалось невозможно активировать в России без обращения в сервисный центр. Об этом рассказала газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одному из ретейлеров.