«Ведомости»: Honor прекратила поставки смартфонов в Россию

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Компания Honor прекратила поставлять в Россию смартфоны. Официального сообщения об отказе от российского рынка от производителя не поступало.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании.

По информации агентства, телефоны не доставляются в российские магазины электроники уже с марта 2022 года. Сейчас, предположительно, компания ищет пути параллельного импорта через страны СНГ.

«Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — заявил изданию собеседник.

Уточняется, что Honor уже договорилась о поставках с Узбекистаном. 

Ранее сообщалось, что часть смартфонов Samsung, которые поставляются в рамках параллельного импорта, оказалось невозможно активировать в России без обращения в сервисный центр. Об этом рассказала газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одному из ретейлеров.

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