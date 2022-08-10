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В Китае заявили, что США стягивают силы для усугубления кризиса вокруг Тайваня

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Соединённые Штаты наращивают военное присутствие для усугубления кризиса в Тайваньском проливе. Об этом заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.
В Китае заявили, что США стягивают силы для усугубления кризиса вокруг Тайваня
  • Gettyimages.ru
  • © China News Service

«Они (США. — RT) объединяют отдельных партнёров для того, чтобы подлить масла в огонь, наращивают военное присутствие в регионе и будут содействовать эскалации ситуации, а также вынашивают планы по созданию нового, ещё более масштабного кризиса», — говорится в сообщении.

Ван И не исключил, что силы, поддерживающие независимость Тайваня, могут продолжить устраивать провокации.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Соединённые Штаты перекладывают ответственность за кризис, который возник вокруг Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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