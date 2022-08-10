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Главы МИД G7 призвали Россию передать Украине контроль над Запорожской АЭС

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Главы МИД стран G7 призвали Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и все ядерные объекты на Украине под контроль Киева.
Главы МИД G7 призвали Россию передать Украине контроль над Запорожской АЭС
  • © AP Photo

В заявлении говорится, что это необходимо «для обеспечения их безопасной и надёжной эксплуатации».

«Украинский персонал, отвечающий за эксплуатацию Запорожской АЭС, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления», — отмечается в документе.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что украинские военные сознательно обстреливают ЗАЭС, пытаясь заставить Россию вывести оттуда своих военных.

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