Главы МИД G7 призвали Россию передать Украине контроль над Запорожской АЭС
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В заявлении говорится, что это необходимо «для обеспечения их безопасной и надёжной эксплуатации».
«Украинский персонал, отвечающий за эксплуатацию Запорожской АЭС, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления», — отмечается в документе.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что украинские военные сознательно обстреливают ЗАЭС, пытаясь заставить Россию вывести оттуда своих военных.