Глава МВД ФРГ Фезер извинилась за свои июльские фото из Киева

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер извинилась за свои июльские фото из украинской столицы, на которых она вместе с министром труда и социальной политики ФРГ Хубертусом Хайлем и мэром Киева Виталием Кличко пьёт шампанское и смеётся.

По данным издания Die Welt, министру пришлось объясниться из-за этих снимков на встрече с журналистами RND в Потсдаме.

Фезер заявила, что сожалеет о произошедшем. По её словам, их с коллегой пригласили на вечер с послом и мэром Киева Виталием Кличко.

«И в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала», — сказала она.

Министр назвала свой поступок неуместным.

Ранее жители немецкого Байройта освистали вице-канцлера, министра экономики Германии Роберта Хабека, который выступал с речью об Украине.