Глава МВД ФРГ Фезер извинилась за свои июльские фото из Киева
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По данным издания Die Welt, министру пришлось объясниться из-за этих снимков на встрече с журналистами RND в Потсдаме.
Фезер заявила, что сожалеет о произошедшем. По её словам, их с коллегой пригласили на вечер с послом и мэром Киева Виталием Кличко.
«И в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала», — сказала она.
Министр назвала свой поступок неуместным.
Ранее жители немецкого Байройта освистали вице-канцлера, министра экономики Германии Роберта Хабека, который выступал с речью об Украине.