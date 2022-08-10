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Politico: Эрдогана, Орбана и Берлускони можно назвать друзьями Путина в НАТО

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Бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер заявил, что у российского лидера Владимира Путина среди стран-участниц Североатлантического альянса дружеские отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

Такое мнение он выразил в статье для издания Politico.

Кроме того, автор материала подверг критике турецкого лидера за то, что тот закупил российские комплексы ПВО С-400.

«Однако он единственный лидер НАТО, закупивший у России передовые ракеты ПВО вместо западного оборудования, которое можно было бы интегрировать в сеть противовоздушной обороны НАТО», — отметил Даалдер.

Более того, автор статьи остался недоволен встречей Путина и Эрдогана с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, которая состоялась в Тегеране.

Также бывший постпред раскритиковал Эрдогана за отказ ввести антироссийские санкции.

Ранее газета Financial Times писала, что западные страны выражают обеспокоенность углублением сотрудничества России и Турции.

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