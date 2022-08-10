Politico: Эрдогана, Орбана и Берлускони можно назвать друзьями Путина в НАТО
Такое мнение он выразил в статье для издания Politico.
Кроме того, автор материала подверг критике турецкого лидера за то, что тот закупил российские комплексы ПВО С-400.
«Однако он единственный лидер НАТО, закупивший у России передовые ракеты ПВО вместо западного оборудования, которое можно было бы интегрировать в сеть противовоздушной обороны НАТО», — отметил Даалдер.
Более того, автор статьи остался недоволен встречей Путина и Эрдогана с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, которая состоялась в Тегеране.
Также бывший постпред раскритиковал Эрдогана за отказ ввести антироссийские санкции.
Ранее газета Financial Times писала, что западные страны выражают обеспокоенность углублением сотрудничества России и Турции.