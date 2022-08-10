Байден протянул руку для рукопожатия пустому месту

Президент Соединённых Штатов Джо Байден, выступая на мероприятии в Белом доме, протянул руку для рукопожатия пустому месту.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC Television.

Отмечается, что в Белом доме состоялась церемония подписания закона, касающегося поддержки производителей полупроводников.

Завершив своё выступление, лидер демократического большинства верхней палаты конгресса Чак Шумер начал пожимать руку всем, кто присутствовал на сцене, включая Байдена.

Однако Байден протянул руку снова, на этот раз — в пустоту. Простояв так некоторое время, американский лидер опустил ладонь.

Ранее клинический психолог кандидат психологических наук Илья Плужников в беседе с RT объяснил рукопожатия Байдена с пустотой.