Террористы совершили восемь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили восемь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

Об этом информирует заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. В провинции Алеппо — четыре обстрела, в провинции Идлиб — один обстрел, в провинции Латакия — один обстрел, в провинции Хама — два обстрела», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в результате обстрелов ранения получили два мирных жителя.

Ранее Егоров информировал, что сирийские военные предотвратили попытку прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации «Идлиб» в направлении Саан — Джубас.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.