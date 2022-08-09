В Кракове украинских беженцев выселяют из общежития университета
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал, в двух общежитиях университета проживают 163 беженца с Украины, в том числе 70 детей.
В беседе с телеканалом представитель университета Адриан Очалик отметил, что данные общежития были проданы год назад и должны быть переданы новому владельцу.
«Нам придётся выселять людей из этих зданий», — сказал он.
Вместе с тем Очалик допустил, что беженцев могут переселить в другие общежития.
Ранее сообщалось, что британский офицер выгнал семью беженцев с Украины, которую ранее приютил в своём доме.