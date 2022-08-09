В Кракове украинских беженцев выселяют из общежития университета

Телеканал TVN заявил, что беженцам с Украины велели до конца текущего месяца покинуть общежития Ягеллонского университета в Кракове.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал, в двух общежитиях университета проживают 163 беженца с Украины, в том числе 70 детей.

В беседе с телеканалом представитель университета Адриан Очалик отметил, что данные общежития были проданы год назад и должны быть переданы новому владельцу.

«Нам придётся выселять людей из этих зданий», — сказал он.

Вместе с тем Очалик допустил, что беженцев могут переселить в другие общежития.

Ранее сообщалось, что британский офицер выгнал семью беженцев с Украины, которую ранее приютил в своём доме.