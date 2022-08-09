В Польше заявили, что визит Джонсона отменён по просьбе британской стороны

Визит подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Польшу был отменён по просьбе британской стороны.

Об этом сообщил Центр информации правительства Польши (CIR).

«Польско-британские консультации должны были состояться 11 июля в Варшаве. По просьбе британской стороны после решения премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку они были тогда отменены и будут организованы после формирования нового кабинета в Великобритании», — передаёт РИА Новости сообщение CIR.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался от встречи с уходящим в отставку британским премьером Борисом Джонсоном по причине «нехватки времени».