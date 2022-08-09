В Польше заявили, что визит Джонсона отменён по просьбе британской стороны
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Об этом сообщил Центр информации правительства Польши (CIR).
«Польско-британские консультации должны были состояться 11 июля в Варшаве. По просьбе британской стороны после решения премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку они были тогда отменены и будут организованы после формирования нового кабинета в Великобритании», — передаёт РИА Новости сообщение CIR.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался от встречи с уходящим в отставку британским премьером Борисом Джонсоном по причине «нехватки времени».