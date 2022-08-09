В ФРГ крематорий из-за экономии газа перешёл на круглосуточный режим работы

В ФРГ крематорий Рейн-Таунус (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) перешёл на круглосуточный режим работы с целью экономии газа.

Как сообщает газета Bild, круглосуточная работа печей крематория позволяет сэкономить топливо, не тратя его на повторный нагрев.

«Наши сотрудники отнеслись к этому с пониманием и перешли на новый график. Нам было важно уже сейчас обеспечить возможность работы без использования газа», — рассказал управляющий Карл-Хайнц Кёнсген.

Сейчас камни получают энергию от самого процесса сжигания. Крематорий работает в том числе и по выходным.

Ранее в Торгово-промышленной палате Германии заявили, что в ФРГ растёт число производств, которые сократили производство или закрылись из-за выросших цен на газ.