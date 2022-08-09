В ФРГ крематорий из-за экономии газа перешёл на круглосуточный режим работы
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Как сообщает газета Bild, круглосуточная работа печей крематория позволяет сэкономить топливо, не тратя его на повторный нагрев.
«Наши сотрудники отнеслись к этому с пониманием и перешли на новый график. Нам было важно уже сейчас обеспечить возможность работы без использования газа», — рассказал управляющий Карл-Хайнц Кёнсген.
Сейчас камни получают энергию от самого процесса сжигания. Крематорий работает в том числе и по выходным.
Ранее в Торгово-промышленной палате Германии заявили, что в ФРГ растёт число производств, которые сократили производство или закрылись из-за выросших цен на газ.