Захарова напомнила о «президенте Левински» после разговора Зеленского с Клинтоном
- РИА Новости
«Так ещё год назад Американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN провидчески назвала Зеленского «президентом Левински», — написала Захарова в Telegram.
Как уточняется, Зеленский в ходе разговора с Клинтоном поблагодарил его за поддержку.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об обсуждении с Вашингтоном необходимости контакта американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского.