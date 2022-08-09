Захарова напомнила о «президенте Левински» после разговора Зеленского с Клинтоном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что украинский лидер Владимир Зеленский пообщался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.

«Так ещё год назад Американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN провидчески назвала Зеленского «президентом Левински», — написала Захарова в Telegram.

Как уточняется, Зеленский в ходе разговора с Клинтоном поблагодарил его за поддержку.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об обсуждении с Вашингтоном необходимости контакта американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского.