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Захарова напомнила о «президенте Левински» после разговора Зеленского с Клинтоном

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что украинский лидер Владимир Зеленский пообщался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.
Захарова напомнила о «президенте Левински» после разговора Зеленского с Клинтоном
  • РИА Новости

«Так ещё год назад Американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN провидчески назвала Зеленского «президентом Левински», — написала Захарова в Telegram.

Как уточняется, Зеленский в ходе разговора с Клинтоном поблагодарил его за поддержку.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об обсуждении с Вашингтоном необходимости контакта американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского.

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