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CNN убрал из сюжета слова основателя Pink Floyd о поддержке Зеленским Минских соглашений

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Телеканал CNN вырезал из репортажа об интервью с основателем рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом его слова о том, что украинский президент Владимир Зеленский первоначально поддерживал Минские соглашения.
CNN убрал из сюжета слова основателя Pink Floyd о поддержке Зеленским Минских соглашений
  • AP

«Почему они (США. —  RT) не призовут Зеленского вести переговоры и объяснить, почему он выступал за ратификацию Минских соглашений... когда его избрали (на пост президента) 73% населения Украины? После этого кто-то нашептал ему на ухо или он полностью поменял своё мнение и об установлении мира в Донбассе, и об укреплении Минских соглашений, и о примирении с соседями из России», — приводит РИА Новости слова Уотерса в интервью.

В настоящее время в репортаже осталась только часть фразы — о том, что нужно призвать президента Украины к переговорам.

Также в интервью Уотерс назвал президента США Джо Байдена преступником.

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