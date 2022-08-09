CNN убрал из сюжета слова основателя Pink Floyd о поддержке Зеленским Минских соглашений

Телеканал CNN вырезал из репортажа об интервью с основателем рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом его слова о том, что украинский президент Владимир Зеленский первоначально поддерживал Минские соглашения.

«Почему они (США. — RT) не призовут Зеленского вести переговоры и объяснить, почему он выступал за ратификацию Минских соглашений... когда его избрали (на пост президента) 73% населения Украины? После этого кто-то нашептал ему на ухо или он полностью поменял своё мнение и об установлении мира в Донбассе, и об укреплении Минских соглашений, и о примирении с соседями из России», — приводит РИА Новости слова Уотерса в интервью.

В настоящее время в репортаже осталась только часть фразы — о том, что нужно призвать президента Украины к переговорам.

Также в интервью Уотерс назвал президента США Джо Байдена преступником.